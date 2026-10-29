29.10.2026 13:16 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 66

22 възпитаници на Профилирана гимназия с преподаване на западни езици /ПГПЗЕ/ „Захарий Стоянов“ в Сливен получиха днес международно признатите сертификати DELE по испански език. Документите удостоверяват постигнатото от учениците ниво на владеене на чуждия език, признание за техния труд, постоянство и знания.

Церемонията по връчването се състоя във фоайето на зала „Сливен“ и премина с много емоции, вълнение и радост.

Ученици, учители и гости споделиха специалния момент, с който гимназията отбеляза поредния успех на своите възпитаници. Поздрав към учениците и гостите отправи директорът на Езиковата гимназия Ефросина Кисьова. „Сертификатите, които получавате днес, са доказателство за това, че вашият труд си е заслужавал. Те ви водят към поредната стъпка по пътя нагоре във вашето образование. Ако сега ви е трудно, след време ще ви бъде по-лесно, защото ще имате необходимите знания, умения и ще бъдете конкурентоспособни. Пожелавам ви здраве и все повече поводи за гордост!“, заяви директорът.

Сред гостите на церемонията беше заместник-кметът на община Сливен Пепа Чиликова, която сподели празничния момент с учениците и техните преподаватели.

Сред присъстващите беше също и съветникът по образователните въпроси към Посолството на Кралство Испания Хосефа Берномеу. Тя изрази радостта си да бъде част от този вълнуващ за учениците ден и лично връчи сертификатите DELE на отличените възпитаници.

Церемонията съчета официалния повод с кратка артистична програма, посветена на испанската култура. Комплимент към отличените ученици и всички гости бяха изпълненията на Модерен балет „Грация“, както и на талантливи артисти и певци от езиковата гимназия. Те представиха рецитали и музикални изпълнения, вдъхновени от испанската култура и език.

Получаването на сертификатите DELE е поредно признание за усилията на учениците и техните преподаватели. Те са поредна крачка към успешното им образование и бъдеща реализация.