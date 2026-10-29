Детски приказен театър „Зора“ представя спектакъла „Младият Роланд“

29.10.2026 13:31 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 61

Детски приказен театър „Зора“ ще представи спектакъла „Младият Роланд“, създаден по английска народна приказка на 5 ноември в зала "Зора".

Постановката отвежда публиката в приказен свят, изпълнен с тайнственост, изпитания и приключения. В центъра на историята е млад герой, който трябва да открие смелостта и вярата в себе си, за да преодолее препятствията по пътя си.

Спектакълът е реализиран с финансовата подкрепа на Общински фонд „Култура“ – Сливен и представя история за доблестта, приятелството и преодоляването на страха.

Режисьор на постановката е Габриел Плачков, музиката е на Георгиос Филаделфевс, сценографията е дело на Борислава Захариева, а костюмите са изработени от Илияна Китанчева.

В спектакъла участват Каспар Бохосян, Антонио Русинов, Светозара Щерева, Мария Иванова, Емма Чернинкова, Благовест Ташков, Елина Сивова и Виктор Минев.

Младите актьори ще представят на сцената приказка, насочена както към детската публика, така и към възрастните зрители, в която важни теми са смелостта, приятелството и силата да преодоляваш страховете си.