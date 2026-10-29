Музикалната комедия „Брак по спешност“ гостува в Сливен на 12 ноември

На 12 ноември от 19:00 часа в зала „Зора“ в Сливен ще бъде представена музикалната комедия „Брак по спешност“, продукция на Драматичен театър – Търговище.
Авторският спектакъл на Надя Асенова съчетава хумор и сатира и поставя във фокуса отношенията, парите, властта и социалния статус. Историята отвежда зрителите в света на заможните хора и техните лични проблеми, взаимоотношения и неочаквани житейски обрати.
В постановката участват Мая Бежанска, Камен Иванов, Атанас Махнев, Божидар Попчев, Димитър Мартинов, Давид Крумов и Румен Ангелов.
Сценографията и костюмите са дело на Тодор Райков, музиката е на Лия Иванова, а хореографията и пластиката са поверени на Камен Иванов.
„Брак по спешност“ е комедия, която чрез забавни ситуации и сценични обрати разглежда човешките слабости, манипулациите и надпреварата за пари и обществено положение.
Билети за гостуващия спектакъл се предлагат чрез ePortal.BG.