Музикалната комедия „Брак по спешност“ гостува в Сливен на 12 ноември

29.10.2026 13:35 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 49 минути | 52

На 12 ноември от 19:00 часа в зала „Зора“ в Сливен ще бъде представена музикалната комедия „Брак по спешност“, продукция на Драматичен театър – Търговище.

Авторският спектакъл на Надя Асенова съчетава хумор и сатира и поставя във фокуса отношенията, парите, властта и социалния статус. Историята отвежда зрителите в света на заможните хора и техните лични проблеми, взаимоотношения и неочаквани житейски обрати.

В постановката участват Мая Бежанска, Камен Иванов, Атанас Махнев, Божидар Попчев, Димитър Мартинов, Давид Крумов и Румен Ангелов.

Сценографията и костюмите са дело на Тодор Райков, музиката е на Лия Иванова, а хореографията и пластиката са поверени на Камен Иванов.

„Брак по спешност“ е комедия, която чрез забавни ситуации и сценични обрати разглежда човешките слабости, манипулациите и надпреварата за пари и обществено положение.

Билети за гостуващия спектакъл се предлагат чрез ePortal.BG.