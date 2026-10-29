Донка Манова положи клетва като кмет на Трапоклово

29.10.2026 14:04 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 29 минути | 42

Донка Манова положи клетва като кмет на село Трапоклово и подписа клетвения лист на извънредно заседание на Общинския съвет в Сливен. Манова спечели частичните местни избори в Трапоклово, проведени на 18 октомври 2026 г. Тя е дългогодишен служител на кметството в селото и познава отблизо както работата на местната администрация, така и проблемите, и нуждите на хората в Трапоклово. Новият кмет поема длъжността след трагичната загуба на дългогодишния кмет Кирил Киров, който загина при трагичен инцидент на 18 август.

Извънредното заседание на Общинския съвет беше свикано във връзка с необходимостта да бъде спазен законоустановеният 14-дневен срок от решението на Общинската избирателна комисия за полагане на клетва от новоизбрания кмет. С полагането на клетвата Донка Манова официално встъпи в длъжност и пое отговорността да представлява жителите на Трапоклово. За нея новата длъжност е естествено продължение на дългогодишната ѝ работа в кметството и на непосредствения ѝ контакт с жителите на населеното място.

Извънредното заседание завърши с едноминутно мълчание в памет на покойния Кирил Киров.