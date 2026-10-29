29.10.2026 14:17 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 16 минути | 0

Областният управител Михаил Кашеров посети днес ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ в село Ябланово, където за един учебен час отново влезе в ролята на ученик в 5. клас.

Той се включи в часа по математика с преподавател г-жа Шенур Дурали. На урока присъства и Нурджан Мусова, стажант по студентска програма за заетост към висшето образование.

По време на посещението г-н Кашеров остана изключително впечатлен от знанията по математика на петокласниците. Той обърна специално внимание на отличната комуникация в класната стая, като подчерта отношенията между учител и ученици, включващи уважение, ясни правила, методиката на преподаване, както и приятелското отношение и уважение между самите деца.

Г-н Кашеров не скри и своите силни впечатления от Нурджан Мусова относно нейния професионализъм, сериозното отношение и високата мотивация в очакване на първия ѝ работен ден като учител.

Областният управител изрази своята искрена благодарност към директора на училището г-н Ангел Огнянов за възможността, дадена му без предварителна уговорка, да сподели този учебен час и лично да почувства вдъхновяващата атмосфера в управляваната от него образователна институция.

Михаил Кашеров благодари за топлото посрещане и изключителното отношение от страна на целия колектив, като сподели, че си тръгва приятно изненадан от създадените отношения и солидния обем от знания на децата.