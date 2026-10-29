Аргира Жечкова и „Майчина длъжност“ - история на просветителство и благотворителност в Сливен

29.10.2026 15:25 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 42 минути | 42

На 28 октомври Национална мрежа за децата (НМД) представи изложбата „150 години детски организации в България - история, уроци и бъдеще“ и енциклопедията за историята на детското движение в Сливен - град с богата история на женска благотворителност и гражданска активност. Национална мрежа за децата благодари на Община Сливен и на фондация „За Надежда“, член на НМД, за подкрепата, партньорството и съдействието.

Сливен, 29 октомври 2026 г. Още преди Освобождението и в годините след него жени в Сливен организират инициативи в подкрепа на образованието на момичетата, помагат на бедни семейства и създават възможности за по-добро бъдеще на децата. Тези истории бяха сред акцентите на представянето в Сливен на „Енциклопедия на детските организации в България. Хрониките на един активист за правата на детето“ с автор Георги Богданов, изпълнителен директор на НМД, и пътуващата изложба „150 години детски организации в България – история, уроци и бъдеще“.

Аргира Жечкова (1845–1941) е българска учителка, общественичка и благодетелка, посветила живота си на просветата и общественото развитие. Между 1865 и 1867 г. преподава в Девическото училище в Сливен, организира срещи с майки и създава възможности за обучение на неграмотни девойки. Вярва, че образованието е ключ към по-доброто бъдеще на децата и към по-активното участие на жените в обществения живот.

През 1869 г. Жечкова основава женското благотворително дружество „Майчина длъжност“ - една от ранните женски граждански организации в България. Дружеството насърчава образованието, възпитанието и обществената активност на жените, подкрепя бедни ученици и организира инициативи в помощ на нуждаещите се. В началото на XX век в него членуват над 300 жени. Дейността му е пример за това как обединените усилия на местната общност могат да създават устойчиви решения за образованието и грижата за децата.

Освен с просветителската и благотворителната си дейност Аргира Жечкова е свързана и с националноосвободителното движение. Тя общува с български революционери и съдейства за събирането на средства в подкрепа на четите. След Освобождението продължава да работи като учителка и да участва активно в обществените дела. Подпомага бедни ученици, безплатни ученически трапезарии и семейства в нужда. През 1928 г., след Чирпанското земетресение, участва в организирането на помощ за пострадали деца, които са настанени в сливенски семейства, за да могат да продължат образованието си.

Аргира Жечкова умира на 3 ноември 1941 г., но делото ѝ остава живо. В нейна чест Община Сливен връчва награда на учители и общественици с принос към образованието.

Представянето в Сливен е част от националното турне на НМД, което среща местните общности с историите на хората и организациите, допринесли за развитието на грижата за децата в България. Пътуващата изложба от 21 пана „150 години детски организации в България – история, уроци и бъдеще“ представя архивни фотографии, документи и истории, проследяващи развитието на гражданските инициативи в подкрепа на децата.

Заедно с изложбата в Сливен беше представена и „Енциклопедия на детските организации в България. Хрониките на един активист за правата на детето“ с автор Георги Богданов. Издадена по повод 20-годишнината на Мрежата, книгата е първото по рода си издание у нас и събира в 580 страници историята на над 600 организации, инициативи, личности и граждански активисти, допринесли за развитието на детските политики и защитата на правата на децата.

Националното турне напомня, че грижата за децата и защитата на техните права имат дълга история, изградена от усилията на поколения просветители, благотворители и граждански организации. Техният пример продължава да поставя важни въпроси за ролята на общностите и споделената отговорност за бъдещето на всяко дете.

Предстоят представяния в Бургас и Димитровград. През ноември изложбата и книгата ще гостуват в Шумен, Русе, Велико Търново, Търговище, Варна, Добрич, Силистра, Разград, Благоевград, Стара Загора и други градове.

Изложбата е реализирана по проект „Мрежи в действие“, финансиран от Швейцарско-българската програма за сътрудничество (SDC) по Механизма за гражданска ангажираност и прозрачност.

За Национална мрежа за децата:

Национална мрежа за децата е най-голямото у нас обединение на над 130 граждански организации и активисти, които работят в подкрепа на правата на децата в България. Повече от 20 хиляди български деца и над 150 хиляди семейства годишно получават подкрепа от нашите организации и професионалисти.

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