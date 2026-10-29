ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ И AI МИСИЯТА ЗА ЧИСТ ОКЕАН!

29.10.2026 15:53 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 14 минути | 0

Какво се случва, когато любопитството на четвъртокласниците срещне възможностите на изкуствения интелект? Започва истинско технологично приключение!

Младите програмисти от 4. клас на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен се впуснаха в мисия с важна цел – да помогнат за почистването на световния океан. Техен помощник беше специален робот с изкуствен интелект, а тяхната задача – да го научат да разпознава морските обитатели и да ги отличава от отпадъците, замърсяващи водата.

В интерактивната образователна среда Code.org учениците не просто играха, а влязоха в ролята на обучители на изкуствен интелект. Чрез поредица от задачи те подаваха примери, класифицираха изображения и помагаха на своя дигитален помощник да се научи да разпознава рибите. Така откриха, че за да бъде AI ефективен, той се нуждае от подходящи данни и внимателно обучение.

Зад забавната мисия се криеше и важен урок – как работи машинното обучение и как съвременните технологии могат да се използват за решаването на реални проблеми. А когато към програмирането добавим и грижата за природата, ученето става още по-смислено!

С любопитство, логическо мислене и желание за нови открития четвъртокласниците направиха още една крачка към света на дигиталните технологии. Защото програмирането не е само писане на код – то е умение да търсим решения, да мислим творчески и да създаваме по-добро бъдеще.

Браво на нашите млади програмисти! Нека продължават да откриват, да експериментират и да доказват, че дори малките идеи могат да бъдат част от големи промени!