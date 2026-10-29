Сливен, кратки вечерни новини, 29.10.2026 г., четвъртък

29.10.2026 15:50 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 18 минути | 1

Областният управител Михаил Кашеров посети днес ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ в село Ябланово и за един учебен час влезе в ролята на петокласник.

Двадесет и двама ученици от Профилираната гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ в Сливен получиха международно признатите сертификати DELE, удостоверяващи нивото им на владеене на испански език.

Донка Манова официално встъпи в длъжност като кмет на сливенското село Трапоклово, след като положи клетва и подписа клетвения лист на извънредно заседание на Общинския съвет в Сливен.

През изминалото денонощие екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия.

Изложбата „150 години детски организации в България – история, уроци и бъдеще“ гостува в Сливен.

В Психологическо студио „KatrInside“ се проведе холистична практика, посветена на прошката към себе си и задълбоченото вътрешно опознаване.

Община Сливен за поредна година се присъедини към кампанията на Асоциацията за инсулт и афазия по повод Световния ден за борба с инсулта – 29 октомври.