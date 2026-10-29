29.10.2026 16:06 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 72

Заедно с новосъздадения оркестър „THE ORCHESTRA“, под диригентството на Минко Ламбов и със специалното участие на Клое Русев

Световноизвестният български цигулар Светлин Русев ще изнесе осем концерта в седем града в страната през ноември 2026 г. като част от националното си юбилейно турне „50 години съвършенство“, организирано от ОКИ Дом на културата „Средец“. Първото му национално турне ще премине през Самоков, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Горна Оряховица, родния му Русе и Плевен. Заедно с виртуоза на сцената ще бъдат „THE ORCHESTRA“ – специално създаден за този проект оркестър, обединяващ едни от най-добрите инструменталисти в страната под диригентството на Минко Ламбов, както и специалният гост – цигуларката Клое Русев. Турнето, посветено на 50-годишнината на музиканта, ще продължи през пролетта на 2027 г. с кулминация на 13 април в зала 1 на НДК в София.

Турнето е възможност почитателите на класическата музика извън столицата да преживеят отблизо изкуството на един от най-изявените български музиканти на международната сцена. Със своята виртуозна техника, изключителна музикална чувствителност и магнетично сценично присъствие Светлин Русев ще превърне юбилейната поредица в среща между световното музикално майсторство и българската публика.

Музикалната програма обединява произведения на Камий Сен-Санс, Николо Паганини, Густав Холст, Панчо Владигеров, Йеньо Хубай, Кирил Ламбов и Минко Ламбов. Разнообразието от стилове, епохи и музикални изразни средства ще даде възможност на публиката да се докосне до цялото богатство на интерпретаторското майсторство на Светлин Русев – от виртуозната техника и артистичната експресивност до дълбочината на музикалното му въображение и емоционална чувствителност.

Особено емоционален акцент в турнето ще бъде концертът на 14 ноември в Русе – родния град на Светлин Русев. Завръщането му на русенска сцена в годината на неговия 50-годишен юбилей придава специален смисъл на националната обиколка. Именно тук публиката ще има възможност да посрещне своя съгражданин не само като музикант със забележителна международна кариера, но и като артист, чиито корени остават неразривно свързани с България.

Участието на „THE ORCHESTRA“ е важен акцент в проекта и част от развитието на концертната и продуцентската дейност на ОКИ Дом на културата „Средец“. Под диригентството на композитора и музикален ръководител Минко Ламбов съставът ще партнира на Светлин Русев в концертите от ноемврийската обиколка, представяйки пред публиката в различни градове новата оркестрова формация.

Юбилейното турне няма да приключи с концертите през ноември. Поредицата ще продължи през пролетта на 2027 г., а нейната кулминация ще бъде на 13 април в зала 1 на Националния дворец на културата в София. Така проектът ще обедини концертните срещи в страната с мащабен финален акцент в столицата.

„Светлин Русев: 50 години съвършенство“ е не само отбелязване на личен юбилей, но и възможност изкуството на голям български музикант да достигне до публика в различни части на страната. Националното турне поставя акцент върху живата среща с музиката, приемствеността между поколенията и значението на културните събития извън столицата.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Дати и градове от националното турне

8 ноември 2026 г. | 19:00 ч.

Самоков – Читалище-паметник „Отец Паисий 1859“

9 ноември 2026 г. | 19:00 ч.

Пазарджик – зала „Маестро Георги Атанасов“

10 и 11 ноември 2026 г. | 19:00 ч.

Пловдив – зала „Пловдив“, SPS Hotel

12 ноември 2026 г. | 19:00 ч.

Сливен – зала „Сливен“

13 ноември 2026 г. | 19:00 ч.

Горна Оряховица – зала 1 на Община Горна Оряховица

14 ноември 2026 г. | 19:00 ч.

Русе – зала „Филхармония“

15 ноември 2026 г. | 11:30 ч.

Плевен – зала „Катя Попова“

Предстоящо през пролетта на 2027 г.

13 април 2027 г. – София, зала 1 на НДК

Кулминация на юбилейното турне „Светлин Русев: 50 години съвършенство“

Билети: В мрежата на Eventim.