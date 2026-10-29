29.10.2026 16:09 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 73

Хитовата комедия се поставя за първи път на театрална сцена

„Опасен чар“ – продукция на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен, поема на национално турне и ще срещне публиката в редица градове в страната - Хасково, Смолян, Добрич, Сливен, Шумен, Варна, Бургас, Габрово, Благоевград, София. Спектакълът е динамично театрално преживяване, изпълнено с комични обрати, клоунади и ситуации, в които смехът върви ръка за ръка с неудобните въпроси за човешката природа.

Спектакъл за лъжите, в които упорито вярваме. За сладките измами, които ни успокояват, и за хората, които притежават опасния талант да ни очароват, докато разкриват страховете, които крием, и онези, които е невъзможно да бъдат преглътнати.

Постановката е режисирана от Николай Гундеров и е изградена върху елегантната проза и проницателния хумор на Свобода Бъчварова. Тя не повтаря едноименния филм, а поема по собствен сценичен път, свързвайки духа на една отминала епоха с въпросите на съвремието.

В центъра на историята е продавачът на илюзии, чието оръжие е обаянието, а неговият най-голям успех е способността да накара жертвата не само да повярва на измамата, но и да изпита благодарност към измамника.

Зад каскадата от хумор и комични ситуации се крият теми, които звучат особено актуално днес: защо се доверяваме на онези, които ни мамят най-умело, защо понякога сами избираме удобната заблуда и защо истината често се оказва по-трудна за приемане от лъжата.

В спектакъла участват Стефан Милков - гост, Любомир Нейков - гост, Силвия Петкова - гост, Васил Пенов – гост, Диана Спасова - гост, Александра Михайлова, Антония Гюруди, Ванеса Пеянкова, Веселин Бърборков, Димитрия Милушева, Натали Никова, , Нелли Таукчи, Петар Андреев, Росен Караджов и Стефан Мараджиев.

Творческият екип включва още сценографа Николай Николов, костюмографа Александра Йотковска, хореографа Татяна Янева, композитора Денислав Анастасов и асистент-режисьорите Невена Тодорова и Албена Бабева.

Вижте обявените до момента дати и градове, в които може да гледате „Опасен чар“. Ако не виждате вашия град в списъка, не се притеснявайте – датите тепърва ще бъдат допълвани.

7.11. - Драматично-куклен театър "Иван Димов" - Хасково

11.11. - Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ - Смолян

16.11. - Драматично-куклен театър "Васил Друмев - Шумен

19.11. - Драматичен театър "Йордан Йовков" - Добрич

25.11. - Драматичен театър "Стефан Киров" – Сливен

3.12. - Театър "Сълза и смях" - София

7.12. - Дворец на културата и спорта, зала "Конгресна" - Варна

9.12. - Зала "Пейо Яворов" - Благоевград

10.12. - Дом на културата „Емануил Манолов“ - Габрово

22.12. - Драматичен театър "Адриана Будевска" – Бургас

06.02.2027 - НДК, зала 1 - София

„Опасен чар“ е покана за среща с комедия, която забавлява, провокира и оставя след себе си повече въпроси, отколкото отговори. А докато сте в театралната зала, пазете не само портмонетата си, но и себе си – никога не знаете кога ще се окажете поредната жертва на един наистина опасен чар!