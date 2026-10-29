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„Опасен чар“ тръгва на национално турне – комедия за сладките измами и опасните илюзии

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 73

„Опасен чар“ тръгва на национално турне

Хитовата комедия се поставя за първи път на театрална сцена

„Опасен чар“ – продукция на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен, поема на национално турне и ще срещне публиката в редица градове в страната - Хасково, Смолян, Добрич, Сливен, Шумен, Варна, Бургас, Габрово, Благоевград, София. Спектакълът е динамично театрално преживяване, изпълнено с комични обрати, клоунади и ситуации, в които смехът върви ръка за ръка с неудобните въпроси за човешката природа.

Спектакъл за лъжите, в които упорито вярваме. За сладките измами, които ни успокояват, и за хората, които притежават опасния талант да ни очароват, докато разкриват страховете, които крием, и онези, които е невъзможно да бъдат преглътнати.

Постановката е режисирана от Николай Гундеров и е изградена върху елегантната проза и проницателния хумор на Свобода Бъчварова. Тя не повтаря едноименния филм, а поема по собствен сценичен път, свързвайки духа на една отминала епоха с въпросите на съвремието.

В центъра на историята е продавачът на илюзии, чието оръжие е обаянието, а неговият най-голям успех е способността да накара жертвата не само да повярва на измамата, но и да изпита благодарност към измамника.

Зад каскадата от хумор и комични ситуации се крият теми, които звучат особено актуално днес: защо се доверяваме на онези, които ни мамят най-умело, защо понякога сами избираме удобната заблуда и защо истината често се оказва по-трудна за приемане от лъжата.

В спектакъла участват Стефан Милков - гост, Любомир Нейков - гост, Силвия Петкова - гост, Васил Пенов – гост, Диана Спасова - гост, Александра Михайлова, Антония Гюруди, Ванеса Пеянкова, Веселин Бърборков, Димитрия Милушева, Натали Никова, , Нелли Таукчи, Петар Андреев, Росен Караджов и Стефан Мараджиев.

Творческият екип включва още сценографа Николай Николов, костюмографа Александра Йотковска, хореографа Татяна Янева, композитора Денислав Анастасов и асистент-режисьорите Невена Тодорова и Албена Бабева.

Вижте обявените до момента дати и градове, в които може да гледате „Опасен чар“. Ако не виждате вашия град в списъка, не се притеснявайте – датите тепърва ще бъдат допълвани.

7.11. - Драматично-куклен театър "Иван Димов" - Хасково

11.11. - Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ - Смолян

16.11. - Драматично-куклен театър "Васил Друмев - Шумен

19.11. - Драматичен театър "Йордан Йовков" - Добрич

25.11. - Драматичен театър "Стефан Киров" – Сливен

3.12. - Театър "Сълза и смях" - София

7.12. - Дворец на културата и спорта, зала "Конгресна" - Варна

9.12. - Зала "Пейо Яворов" - Благоевград

10.12. - Дом на културата „Емануил Манолов“ - Габрово

22.12. - Драматичен театър "Адриана Будевска" – Бургас

06.02.2027 - НДК, зала 1 - София

„Опасен чар“ е покана за среща с комедия, която забавлява, провокира и оставя след себе си повече въпроси, отколкото отговори. А докато сте в театралната зала, пазете не само портмонетата си, но и себе си – никога не знаете кога ще се окажете поредната жертва на един наистина опасен чар!

Снимки

„Опасен чар“ тръгва на национално турне
„Опасен чар“ тръгва на национално турне
„Опасен чар“ тръгва на национално турне
„Опасен чар“ тръгва на национално турне
„Опасен чар“ тръгва на национално турне
„Опасен чар“ тръгва на национално турне
„Опасен чар“ тръгва на национално турне
„Опасен чар“ тръгва на национално турне
„Опасен чар“ тръгва на национално турне

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