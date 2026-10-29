Клуб „Арт лаборатория“ – пространство за творчество, вдъхновение и нови идеи

29.10.2026 16:55 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 39 минути | 34

В ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен започна дейността на клуб „Арт лаборатория“, в който изкуството се превръща в пространство за творчески търсения, въображение и откривателство.

Основната цел на клуба е да насърчава художествените интереси и таланта на учениците, да развива тяхното естетическо мислене, въображение и индивидуален творчески почерк. Чрез разнообразни практически дейности децата имат възможност да експериментират с цветове, форми, материали и техники, да създават собствени произведения и да откриват нови начини за изразяване на своите идеи и емоции.

В „Арт лаборатория“ учениците не просто рисуват и творят – те се учат да наблюдават, да търсят нестандартни решения, да работят самостоятелно и в екип, да споделят идеи и да ценят красотата около себе си. Всяка творческа задача е възможност за ново откритие, а всяко създадено произведение носи индивидуалността и вдъхновението на своя автор.

През учебната година клубът по НП "Заедно в изкуствата и спорта" ще представя различни творчески инициативи, практически занимания, чрез които ще показва развитието на младите таланти и радостта от създаването на изкуство.

„Арт лаборатория“ – място, където въображението оживява, идеите придобиват цвят, а творчеството няма граници!