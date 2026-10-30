30.10.2026 09:25 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 72

В бюджета за следващата година средствата за научна инфраструктура и научна дейност ще бъдат увеличени почти двойно и

ще достигнат 62 милиона евро

Потенциалът на една нация вече не се измерва само с нейните природни богатства, броя население, финансов ресурс и икономическа мощ, а най-вече със силата и постиженията на нейните учени. Това заяви министър-председателят Румен Радев на официалната церемония за връчване на наградите за наука „Питагор“ 2026. Премиерът изтъкна значението на инвестицията в младите учени, на връзката между образование, наука и бизнес, както и на скоростното внедряване на научните постижения в икономиката и в обществения живот. „Във ваше лице имаме не само амбицията, но и реалните шансове да бъдем сред първите“, обърна се Радев към българските учени. По думите на премиера е важно държавата, научната общност и бизнеса да работят заедно, така че България да заеме по-бързо полагащото й се място на световната научна и икономическа карта.

Министър-председателят Румен Радев изтъкна също ангажимента на правителството да подкрепи развитието на науката в България. Въпреки трудната ситуация, в бюджета за следващата година средствата за научна инфраструктура и научна дейност ще бъдат увеличени почти двойно и ще достигнат 62 милиона евро. „Това е ясна заявка на държавата, че ние ще продължим да подкрепяме всички Вас. Ще търсим ефективни форми на сътрудничество – финансови и организационни“, заяви Радев. Като успешни примери министър-председателят посочи Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии „INSAIT”, както и меморандума за сътрудничество между държавата и „Ендуросат“ във връзка с изграждането в бившата авиобаза „Доброславци“ на един от най-големите индустриални паркове в Европа за космически технологии, изследвания и развойна дейност. „Обединявайки образование, наука и бизнес, ние превръщаме България във все по-атрактивно място за инвестиции“, посочи Радев.

Премиерът изрази съгласие с думите на министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев, че учените са встрани от „прожекторите“. „Нека да ги изкараме под „прожекторите“ и те да станат пример за младите хора“, призова Радев и добави „ако искаме да се развиваме като модерна, като прогресираща държава, можем да го постигнем, само ако изразяваме уважение и признателност към тези, които ни разкриват бъдещето: нашите учени“.

В хода на церемонията премиерът Румен Радев връчи Голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в науката на проф. д-р Ивайло Търнев. Неговите изследвания допринасят за разкриването на генетичните причини за редки заболявания и за ранната им диагностика и лечение. Проф. Търнев е и сред основните двигатели за създаването на модела на здравните медиатори в България. С над 400 научни публикации и десетилетия работа в полза на пациентите той съчетава научните открития с реална обществена промяна.