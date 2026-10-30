30.10.2026 09:29 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 73

Има едно-единствено решение, за да сме сигурни, че тези атаки срещу търговското корабоплаване в Черно море най-сетне ще спрат. Това е прекратяването на огъня и сядане на масата за мирни преговори. Това заяви пред медии премиерът Румен Радев в отговор на журналистически въпроси.

Министър-председателят съобщи, че видеоизображението на дрона и всички факти вече са споделени с нашите съюзници и в момента се правят всички възможни експертизи. „Очаквам най-сетне да имаме отговор и ясно доказателство кой извършва тези атаки“, посочи Румен Радев.

Премиерът заяви, че България предприема инициативи на международно и регионално ниво по тези случаи и въпросът е поставен пред генералния секретар на ООН, пред генералния секретар на НАТО, председателите на Европейската комисия и Европейския съвет, както и пред страните от региона. Всичко това, което се прави до момента, плюс пълната мобилизация на способностите на нашите Въоръжени сили и способностите на съюзниците, вече сме използвали всички възможности, подчерта министър-председателят.

Румен Радев посочи още, че дори и да разполага със способности за въздействие извън териториалните си води, действията на България са ограничени от международното право и страната не може да предприема действия извън тях в нарушение на установените правила.

Премиерът съобщи, че съюзническите патрулиращи самолети вече работят в координация с българските командни центрове и се осъществява обмен на информация. Френски патрулиращ самолет е открил дроновете около половин час преди удара срещу „CONTSHIP JET“ и е подал информация за посоката им на движение, което е позволило на екипажа на атакувания кораб да се евакуира.

Премиерът акцентира също, че българските ВВС са били в готовност да изпратят самолети от авиобазата край Балчик, за да въздействат срещу дроновете, ако те навлязат в териториалните води на страната, но до това не се е стигнало. Въоръжението, с което разполага НАТО, е разположено от Балтийско море през сушата до Черно море, но също има предел. Така че се прави всичко възможно, но единствената стопроцентова гаранция за спиране на атаките срещу търговските кораби, това е прекратяване на огъня и политическа воля за диалог, подчерта Румен Радев.

Премиерът отново изрази позицията си, че Европейският съюз и НАТО трябва да насочат усилията си в подкрепа на диалога и мирните преговори и посочи като положителен знак започналите инициативи в тази насока от президента на Финландия Александър Стуб и премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре с руския президент Владимир Путин.

В отговор на журналистически въпрос дали при доказан руски произход на дроновете ще бъде извикан за разговор руският посланик в София, премиерът заяви, че България ще реагира незабавно при установяване на техния произход. „Категорично. Ако се докаже с какъв произход са тези дронове, министърът на външните работи ще извика официално който и да е посланик, за да му връчи протестна нота“, заяви Румен Радев.

В отговор на журналистически въпрос относно разпространените в някои български медии заглавия от румънски сайтове, в които изказването на премиера Радев по време на Софийския икономически форум е подложено на критики, министър-председателят заяви, че не е чел заглавията в румънски медии, но те най-вероятно отразяват спекулация, недоразумение или загуба в превода на думите му.

Политици в България усърдно насаждат тезата, че видите ли, ако обвиним Русия като източник на атаката и размахаме пръст, това ще ни защити, но реалността я опровергава, посочи премиерът. Той добави, че Румъния е заявила, че дроновете са руски, но това не я защитило. „На следващия ден дронове потопиха кораб и то в нейните териториални води“, отбеляза още Румен Радев. Затова позицията на българския премиер е, че спирането на атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море изисква спиране на военните действия между Русия и Украйна и постигане на устойчив мир.

В отговор на журналистически въпрос премиерът Радев каза още, че Министерският съвет ще изпълни решенията на Централната избирателна комисия и на съда по отношение на подадените сигнали за предизборна агитация. ЦИК вече взе решение, че министър-председателят не е направил такова административно нарушение.