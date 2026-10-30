ОТ PYTHON ДО 3D ПРИНТИРАНЕТО – СЕДМОКЛАСНИЦИ ПРЕВЪРНАХА ПРОГРАМИРАНЕТО В НЕЗАБРАВИМО ПРЕЖИВЯВАНЕ

30.10.2026 10:37 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 17 минути | 1

По повод Седмицата на програмирането учениците от 7. клас се включиха в интересен и вдъхновяващ урок, който съчета програмиране, творчество и съвременни технологии.

Под ръководството на своя учител Виктор Диндев седмокласниците се запознаха с възможностите на програмния език Python, като имаха задачата сами да напишат програмен код за генериране на QR код.

Всеки ученик създаде свой уникален QR код, в който заложи избрана от него информация. Най-интересният момент настъпи, когато учениците сканираха готовите кодове със своите мобилни телефони. Оказа се, че всички са избрали да запишат собствените си имена – малък, но личен знак за успешно изпълнената задача.

Но технологичното приключение не приключи дотук!

За да превърнат дигиталните си творения в реални предмети, учениците, с насоките на своя учител, подготвиха и 3D модели, които впоследствие бяха изработени с помощта на 3D принтерите в училището.

Така всеки седмокласник получи свой персонален сувенир – материален спомен от урока и доказателство, че написаният от него код може да бъде част от нещо истинско и осезаемо.

Занятието показа на учениците, че програмирането не е просто писане на команди на компютъра, а възможност за създаване, експериментиране и превръщане на идеи в реалност.

От първия ред код на Python до готовия 3D сувенир – учениците преминаха през целия път от дигиталната идея до нейното физическо осъществяване.

Това е още един пример как съвременните технологии могат да превърнат учебния процес в интересно, практическо и запомнящо се преживяване, което развива дигиталните умения, творческото мислене и увереността на учениците в собствените им възможности.