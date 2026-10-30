КОГАТО КЛАСНАТА СТАЯ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЛАБОРАТОРИЯ НА ОТКРИТИЯ!

30.10.2026 11:45 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 42 минути | 32

Може ли един обикновен час да се превърне във вълнуващо научно приключение? За третокласниците от СУ „Йордан Йовков“ – Сливен отговорът е категорично „Да!“.

В часа по „Човекът и природата“ малките изследователи се впуснаха в света на водата, за да разкрият нейните тайни чрез интересни опити и собствени наблюдения.

С любопитство и истински ентусиазъм те доказаха, че водата е прозрачна течност без цвят и мирис, няма собствена форма, разтваря различни вещества и не поддържа горенето. А най-важното откритие? Че без вода животът на Земята е невъзможен!

Всяка демонстрация носеше ново откритие, а всяко доказателство превръщаше научното знание в истинско преживяване.

Защото най-вълнуващият начин да опознаеш света е не просто да четеш за него, а сам да го изследваш!