КОГАТО КЛАСНАТА СТАЯ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЛАБОРАТОРИЯ НА ОТКРИТИЯ!

Може ли един обикновен час да се превърне във вълнуващо научно приключение? За третокласниците от СУ „Йордан Йовков“ – Сливен отговорът е категорично „Да!“.
В часа по „Човекът и природата“ малките изследователи се впуснаха в света на водата, за да разкрият нейните тайни чрез интересни опити и собствени наблюдения.
С любопитство и истински ентусиазъм те доказаха, че водата е прозрачна течност без цвят и мирис, няма собствена форма, разтваря различни вещества и не поддържа горенето. А най-важното откритие? Че без вода животът на Земята е невъзможен!
Всяка демонстрация носеше ново откритие, а всяко доказателство превръщаше научното знание в истинско преживяване.
Защото най-вълнуващият начин да опознаеш света е не просто да четеш за него, а сам да го изследваш!