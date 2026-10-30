Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 30.10.2026 г.

30.10.2026 11:47 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 26 минути | 41

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 29.10.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 30.10.2026

ОДМВР-Сливен

Задържани за наркотични вещества и разкрити кражби при специализирана операция по предотвратяване на престъпленията, свързани с изборното законодателство, и противодействие на конвенционалната престъпност. Акцията е проведена на 29 октомври по разпореждане на директора на ОДМВР-Сливен старши комисар Иван Русев на територията, обслужвана от районните управления в Котел и Твърдица. Съвместно с екипи на Зонално жандармерийско управление- Бургас са извършени проверки на лица от активния криминален контингент; превозни средства; игрални зали; лица, утвърдили се като местни лидери; пунктове за изкупуване на черни и цветни метали. Проверявани са търговски обекти, заложни къщи и дружества, предоставящи бързи кредити, за евентуална дейност по опрощаване на дълг срещу упражняване на изборно право за определен кандидат на предстоящия балотаж. Проведени са беседи с цел предотвратяване на корпоративен вот. Разкрити са 7 престъпления - кражби, незаконна сеч, притежание и употреба на наркотични вещества. Четирима са задържани в поделенията на ОДМВР-Сливен.

Не са образувани досъдебни производства по чл.167-169 от НК.

По-характерни случаи:

В хода на операцията е задържан мъж на 22 години за домова кражба. Получен е сигнал за незаконно проникване в частен имот в село Градец и кражба на златни накити. След проведените издирвателни действия извършителят е установен и задържан - мъж на 22 години от същото населено място. По случая е образувано досъдебно производство.

34-годишна жена е хваната да управлява лек автомобил „Опел“ след употреба на наркотични вещества. Тя е спряна за проверка по време на операцията в град Котел. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство е показала положителен резултат. При последвалата проверка в автомобила е намерено вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Издаден е талон за медицинско изследване. Задържана е за 24 часа. По случая са образувани две досъдебни производства.

По време на операцията е получен сигнал от мъж на 41 години, който е заявил, че от дома му в град Твърдица са откраднати два броя моторни триони. Предприети са незабавни издирвателни действия, в резултата на които са установени извършителите- две малолетни момчета от същото населено място. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: Служители на РУ-Нова Загора са задържали мъж на 36 години за кражба от частен имот. Сигналът е получен около 14,00 часа на 29 октомври. 43-годишен жител на град Нова Загора е заявил, че от дома му е открадната хидрофорна помпа. След проведените издирвателни действия извършителят е установен- мъж на 36 години от същото населено място. Откраднатата вещ е иззета и предадена. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 5 сигнала за пожари, които са ликвидирани, без да причинят преки материални щети.