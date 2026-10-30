ОБЯВА
Обявени 150 вакантни длъжности за матроси
във военни формирования от Военноморските сили
Вакантните длъжности са в следните военни формирования:
военно формирование 38920 - Варна (13 длъжности)
военно формирование 28580 - Варна (6 длъжности)
военно формирование 56080 - Варна (5 длъжности)
военно формирование 26800 - Варна (21 длъжности)
военно формирование 36940 - Варна (4 длъжности)
военно формирование 32300 - Варна (7 длъжности)
военно формирование 34410 - Варна (19 длъжности)
военно формирование 54940 - Варна (2 длъжности)
военно формирование 54830 - Варна (2 длъжности)
военно формирование 32140 - Варна (6 длъжности)
военно формирование 57240 - Варна (2 длъжности)
военно формирование 56070 - Варна (3 длъжности)
военно формирование 32020 - Варна (1 длъжност)
военно формирование 32300 - Варна (2 длъжности)
военно формирование 54940 - Варна (2 длъжности)
военно формирование 22580 - Приселци (10 длъжности)
военно формирование 38010 - Приселци (4 длъжности)
военно формирование 28430 - Каменар (3 длъжности)
военно формирование 18360 - Бургас (8 длъжности)
военно формирование 54690 - Бургас (6 длъжности)
военно формирование 32890 - Бургас (4 длъжности)
военно формирование 26420 - Бургас (2 длъжности)
военно формирование 22480 - Бургас (20 длъжности)
Желаещите да кандидатстват за обявените длъжности във ВМС,
могат да подават документи във Военно окръжие – Сливен,
в срок до 30 ноември 2026 г.
Конкурсът за ВМС ще се проведе по график, за който кандидатите ще бъдат уведомени на интернет страницата на ВМС с адрес: http://www.navy.mod.bg, в раздел НОВИНИ и на посочения от тях e-mail (адрес за кореспонденция).
В графика ще бъдат посочени датата, часа и мястото за явяване, за провеждане на изпитите.
Конкурсът включва:
- Изпит по физическа подготовка.
- Тест за проверка на общата култура.
- Събеседване с кандидатите.
Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията
на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Военно окръжие – Сливен
гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4
телефон: 088 454 13 55
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