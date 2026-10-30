30.10.2026 11:49 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Обяви за работа – Сливен | България | преди 38 минути | 37

ОБЯВА

Обявени 150 вакантни длъжности за матроси

във военни формирования от Военноморските сили

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

военно формирование 38920 - Варна (13 длъжности)

военно формирование 28580 - Варна (6 длъжности)

военно формирование 56080 - Варна (5 длъжности)

военно формирование 26800 - Варна (21 длъжности)

военно формирование 36940 - Варна (4 длъжности)

военно формирование 32300 - Варна (7 длъжности)

военно формирование 34410 - Варна (19 длъжности)

военно формирование 54940 - Варна (2 длъжности)

военно формирование 54830 - Варна (2 длъжности)

военно формирование 32140 - Варна (6 длъжности)

военно формирование 57240 - Варна (2 длъжности)

военно формирование 56070 - Варна (3 длъжности)

военно формирование 32020 - Варна (1 длъжност)

военно формирование 32300 - Варна (2 длъжности)

военно формирование 54940 - Варна (2 длъжности)

военно формирование 22580 - Приселци (10 длъжности)

военно формирование 38010 - Приселци (4 длъжности)

военно формирование 28430 - Каменар (3 длъжности)

военно формирование 18360 - Бургас (8 длъжности)

военно формирование 54690 - Бургас (6 длъжности)

военно формирование 32890 - Бургас (4 длъжности)

военно формирование 26420 - Бургас (2 длъжности)

военно формирование 22480 - Бургас (20 длъжности)

Желаещите да кандидатстват за обявените длъжности във ВМС,

могат да подават документи във Военно окръжие – Сливен,

в срок до 30 ноември 2026 г.

Конкурсът за ВМС ще се проведе по график, за който кандидатите ще бъдат уведомени на интернет страницата на ВМС с адрес: http://www.navy.mod.bg, в раздел НОВИНИ и на посочения от тях e-mail (адрес за кореспонденция).

В графика ще бъдат посочени датата, часа и мястото за явяване, за провеждане на изпитите.

Конкурсът включва:

- Изпит по физическа подготовка.

- Тест за проверка на общата култура.

- Събеседване с кандидатите.

Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията

на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон: 088 454 13 55

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