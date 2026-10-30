Военно окръжие – Сливен обявява 33 вакантни длъжности за войници

30.10.2026 11:51 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Обяви за работа – Сливен | България | преди 36 минути | 32

ОБЯВА

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на командира

на Националната гвардейска част, са обявени 33 вакантни длъжности за войници.

С П И С Ъ К

на вакантните длъжности за НГЧ

1. ГВАРДЕЕЦ – 30 вакантни места, Ръст 175 – 185 см., БМИ от 20-30 %,

без белези и татуировки по видимите части на тялото.

2. МЛАДШИ ШОФЬОР – 2 вакантни места, Водач на МПС с категория „D”.

3. МЛАДШИ ШОФЬОР – 1 вакантно място, Водач на МПС с категория „С+Е”.

Желаещите да кандидатстват за военна служба подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 9 ноември 2026 г.

Конкурсът за НГЧ ще се проведе от 08:30 ч. на 15.12.2026 г. и 16.12.2026 г.

на адрес гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 2 и включва:

- Изпит по физическа подготовка.

- Тест за проверка на общата култура на кандидатите.

- Събеседване с кандидатите.

Телефони за информация с НГЧ: 02/92-28-906 и 02/92-28-929

Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията

на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон: 088 454 13 55

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