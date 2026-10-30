Военно окръжие – Сливен обявява 33 вакантни длъжности за войници

ОБЯВА
Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на командира
на Националната гвардейска част, са обявени 33 вакантни длъжности за войници.
С П И С Ъ К
на вакантните длъжности за НГЧ
1. ГВАРДЕЕЦ – 30 вакантни места, Ръст 175 – 185 см., БМИ от 20-30 %,
без белези и татуировки по видимите части на тялото.
2. МЛАДШИ ШОФЬОР – 2 вакантни места, Водач на МПС с категория „D”.
3. МЛАДШИ ШОФЬОР – 1 вакантно място, Водач на МПС с категория „С+Е”.
Желаещите да кандидатстват за военна служба подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 9 ноември 2026 г.
Конкурсът за НГЧ ще се проведе от 08:30 ч. на 15.12.2026 г. и 16.12.2026 г.
на адрес гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 2 и включва:
- Изпит по физическа подготовка.
- Тест за проверка на общата култура на кандидатите.
- Събеседване с кандидатите.
Телефони за информация с НГЧ: 02/92-28-906 и 02/92-28-929
Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията
на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Военно окръжие – Сливен
гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4
телефон: 088 454 13 55
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