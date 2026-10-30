30.10.2026 11:52 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Обяви за работа – Сливен | България | преди 35 минути | 32

ОБЯВА

Обявени 2 длъжности за сержанти „Военни оркестранти“

във Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции

Длъжност: „Оркестрант ІІІ група“.

Брой вакантни длъжности: 2 броя.

Минимално образование и квалификация: Средно музикално образование.

Специалности: „Кларинет“, „Тромпет“, „Цугтромбон“, „Баритон“, „Валдхорна“.

Желаещите да кандидатстват за военна служба

подават документи във Военно окръжие – Сливен,

в срок до 20 ноември 2026 г.

Конкурсът ще се проведе от 18.01.2027 г. до 22.01.2027 г. и включва:

- Изпит на музикален инструмент:

- гама до пет знака – изпълнение, зададено от комисията;

- етюд и пиеса – по избор на кандидата;

- изпълнение на зададен от комисията нотен текст в момента на провеждане на конкурса (прима виста).

- Изпит по физическа подготовка;

- Тест за проверка на общата култура на кандидатите;

- Събеседване с кандидатите.

Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията

на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон: 088 454 13 55

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