ОБЯВА
Обявени 2 длъжности за сержанти „Военни оркестранти“
във Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции
Длъжност: „Оркестрант ІІІ група“.
Брой вакантни длъжности: 2 броя.
Минимално образование и квалификация: Средно музикално образование.
Специалности: „Кларинет“, „Тромпет“, „Цугтромбон“, „Баритон“, „Валдхорна“.
Желаещите да кандидатстват за военна служба
подават документи във Военно окръжие – Сливен,
в срок до 20 ноември 2026 г.
Конкурсът ще се проведе от 18.01.2027 г. до 22.01.2027 г. и включва:
- Изпит на музикален инструмент:
- гама до пет знака – изпълнение, зададено от комисията;
- етюд и пиеса – по избор на кандидата;
- изпълнение на зададен от комисията нотен текст в момента на провеждане на конкурса (прима виста).
- Изпит по физическа подготовка;
- Тест за проверка на общата култура на кандидатите;
- Събеседване с кандидатите.
Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията
на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Военно окръжие – Сливен
гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4
телефон: 088 454 13 55
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