Честит Ден на народните будители!

На 1 ноември отдаваме почит на всички български възрожденци, книжовници и революционери, които със слово, знание и родолюбие са съхранили българския дух и са проправили пътя към просвещението и духовното израстване на народа ни.
Днес будителите продължават да бъдат сред нас – учителите, които вдъхновяват, учените, които откриват нови хоризонти, творците, които обогатяват духовния ни свят, и всички хора, които с делата си дават добър пример на следващите поколения.
Нека бъдем обществото, което цени знанието, уважава миналото и изгражда бъдещето с разум и отговорност!
Да съхраним духа на будителите и продължим тяхното дело!