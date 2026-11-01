Честит Ден на народните будители!

01.11.2026 08:00 , Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)

Излъчване: Топлофикация-Сливен | България | преди 2 часа | 54

На 1 ноември отдаваме почит на всички български възрожденци, книжовници и революционери, които със слово, знание и родолюбие са съхранили българския дух и са проправили пътя към просвещението и духовното израстване на народа ни.

Днес будителите продължават да бъдат сред нас – учителите, които вдъхновяват, учените, които откриват нови хоризонти, творците, които обогатяват духовния ни свят, и всички хора, които с делата си дават добър пример на следващите поколения.

Нека бъдем обществото, което цени знанието, уважава миналото и изгражда бъдещето с разум и отговорност!

Да съхраним духа на будителите и продължим тяхното дело!