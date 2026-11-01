Честит Ден на народните будители!

01.11.2026 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 20 минути | 1

В Деня на народните будители обикновено се обръщаме към онези велики българи, които са съхранили духа, знанието и паметта на народа ни. Но днес, във времето, в което живеем, разглеждаме будителството като акт, като пример и вдъхновение от страна на всяка личност, отдадена на общополезна кауза.

Будителството не принадлежи само на миналото. Днес будители са и онези хора, които всеки ден, често и тихо, без признание, възпитават доброто. Това са родителите, които учат децата си не само да успяват, а да бъдат добри. Да разбират чуждата болка. Да подават ръка. Да уважават различния. Да носят отговорност за думите и постъпките си. Да знаят, че човекът до тях не е просто някой друг, а част от света, който заедно изграждаме. Будители са учителите, академичната общност, социалните експерти, научните и читалищните колективи, писателите, поетите, творците, художниците и много други като тях, които изграждат историята, културата, устоите на едно общество. Будители са и нашите близки, приятелите и всички онези, които с личния си пример, ни показват какво означават честността, достойнството, съпричастността и човечността. Будители са и хората, които имат смелостта да погледнат към себе си и да кажат - „Искам и мога да бъда по-добър.“ Хората, които не се примиряват с грубостта, безразличието и разделението, а търсят начин да променят себе си и света около тях, да бъде той един общ дом на добронамерено съжителство. Защото доброто има една особена сила – когато бъде видяно, то може да бъде повторено, мултиплицирано. За щастие доброто е заразно и увлича. Когато бъде дадено, може да бъде предадено нататък. Когато бъде възпитано в едно дете, може да се превърне в негов начин да живее и да бъде стойностен човек. Будители са и онези другите, които вярват в нас понякога повече, отколкото ние вярваме в себе си. Които виждат най-ценните ни качества и ни помагат да ги открием, развием и покажем. Хората, които ни казват истината с обич, подкрепят ни, когато се колебаем. Те ни напомнят какви можем да бъдем.

Днес нека благодарим на всички тях! На всички експерти в обществената сфера, в която са избрали да функционират! Да благодарим и на родителите, които възпитават личности. На учителите, които дават посока. На близките, които вярват в нас. На хората, които избират доброто, дори когато е трудно. На всички, които оставят след себе си не само думи, а пример. Нека бъдем будители един за друг. Нека отглеждаме деца с големи сърца и здрави морални устои! Нека възпитаваме не просто знаещи и успяващи хора, а стойностни личности – лидери с емпатия, съвест и чувство за отговорност към другия. Хора, които всеки ден прибавят плюс в своята добавена стойност! Защото най-важното, което можем да оставим след себе си, не е това, което сме притежавали, а доброто, което сме успели да предадем нататък, за следващите след нас!

Честит Ден на народните будители! Нека пазим светлината на будителството – като памет, като пример и най-вече, като ежедневен избор да бъдем по-добри!

Честит празник!

Стефан Радев

Кмет на община Сливен