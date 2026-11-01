01.11.2026 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди 20 минути | 1

Скъпи съграждани,

Днес се обръщаме и прекланяме пред паметта на всички хора, които преди и сега, възпитават доброто. Денят на народните будители е ден на паметта, но и ден на отговорността – да не забравяме, че будителството не е останало само в историята. То е живо и днес – във всеки човек, който избира да остави след себе си добро. Будители са учителите, които не просто предават знания, а възпитават ценности. Но будители са и родителите – онези, които всеки ден учат децата си на уважение, съпричастност и човечност. Които ги възпитават не просто да бъдат успешни, а да бъдат стойностни хора и успяват да разбират другия, да помагат, да носят отговорност и да различават доброто от лесното. Будители са всички, които чрез личния си пример показват, че добротата не е слабост, че уважението не е отживелица и че човечността винаги има място. Будители са и хората, които имат смелостта да променят себе си – да признаят грешките си, да търсят по-добрия път и да умножават доброто, което срещат.

Нека днес благодарим на всички тези хора!

На тези, които възпитават. На тези, които вдъхновяват. На тези, които вярват в другия. На тези, които подават ръка. На тези, които не се отказват от доброто. Защото всяко дете, отгледано с обич и морални ценности, е надежда за по-добро общество. Всеки добър пример може да бъде последван. Всяка човешка постъпка може да вдъхнови друга. Нека бъдем будители не само с думите си, а с начина, по който живеем, с примера който даваме!

От мое име и от името на колегите ми от Общински съвет - Сливен, ви пожелавам да пазим паметта за онези, които са събудили България, но и сами да бъдем част от тази светлина – като възпитаваме доброто, разпознаваме доброто и го предаваме нататък!

Да пребъде!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет – Сливен