Стартира традиционната акция „Зима”

30.10.2026 13:35 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 13 минути | 2

От 1 ноември на територията на цялата страна стартира Акция „Зима”. Целите на акцията, като и предстоящите кампании, включени в нея, бяха представени днес на брифинг от началника на сектор „Пътна полиция”-Сливен главен инспектор Илиян Николов и Борил Димитров главен специалист към Българския Червен кръст в Сливен, които са партньори в акцията.

С цел превенция над поведението на водачите и пешеходците при зимни условия в рамките на акцията ще се проведат три кампании, обясни главен инспектор Илиян Николов. Първата кампания е „ С безопасно пътно превозно средство през зимата” и ще се проведе от 1 до 10 ноември, като акцент ще са водачите на двуколесни и индивидуални електрически превозни средства, както и пътни превозни средства с животинска тяга. Ще се следи за изправност на светлините; наличие на светлоотразителни елементи; спазване на въведените ограничения за движение на този вид превозни средства.

Втората кампания ще се проведе от 11 до 20 ноември под надслов „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя”. Тя ще е насочена към поведението на пешеходците и на водачите спрямо пешеходците- пресичане на определените за това места и отдаване на предимство. Полицейските екипи ще следят за спазването на новите правила за пресичане, което трябва да става без слушалки и без използване на мобилни устройства. В рамките на тази акция, като и през цялата година, се провежда превантивната кампания на сектор „Пътна полиция”-Сливен „Пресичам безопасно” в детските градини и училищата.

Третата кампания е „Безопасно шофиране през зимата” и ще се проведе от 21 до 30 ноември. Тя е насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите- гумите трябва да с грайфер 4 или над 4 мм, изправни чистачки и огледала, изправни светлини и да бъдат в съответствие с нормативните изискванията.

През целия период на акция „Зима” сектор „Пътна полиция”- Сливен планира редица специализирани операции по главните, второстепенните и общинските пътища в областта, както и по автомагистрала „Тракия”. Планирани са операции по метода широкообхватен контрол и контрол на водачите за употреба на алкохол и/или наркотици.

Съвместно с БЧК ще бъде отбелязан Световният ден за възпоменание на жертвите от пътни произшествия, който по традиция се чества третата неделя на месец ноември. Тази година е 15 ноември. Българският червен кръст е основен партньор на МВР в превантивните кампании, отбеляза Борил Димитров, той припомни, че през годината са проведени три съвместни кампании като предстои и партньорско участие на 15 ноември. Доброволци от БЧК влизат в училищата с беседи и обучение по оказване на първа долекарска помощ с акцент пътни произшествия. Те са включени и в програмата на Детско полицейско управление, която се изпълнява в градовете Сливен, Котел, Нова Загора и Твърдица. По отношение на акцията той напомни, че е важно антечките в автомобилите да бъдат в срок на годност и поставени на лесно достъпни места.

В периода на Акция „Зима” през 2025 година са възникнали 48 произшествия на територията на цялата област. Има 2 загинали и 17 ранени. Загиналите са от две пътни произшествия, припомни главен инспектор Илиян Николов. Едното е станало на пътя Сливен- село Самуилово, където при висока скорост и неправилно изпреварване е загинал един човек. Другото произшествие е станало на 23 ноември па път І-7, където при загуба на управление лек автомобил се е ударил в насрещнодвижещ се товарен автомобил, също с една жертва. Той допълни, че по-големия брой произшествия от началото на годината са настъпили в населените места, като извън населите места те са значително по-малко. Въпреки това пътният травматизъм извън населените места е по-голям поради по-високата скорост, която е един от основните фактори за по-големия брой жертви и ранени.