Детски фолклорен концерт ще отбележи Деня на народните будители в Сливен

02.11.2026 08:00 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 12 минути | 1

Община Сливен организира детски фолклорен концерт по повод Деня на народните будители – 1 ноември. Празничната проява ще се състои тази вечер от 18 ч. в зала „Сливен“.

На сцената ще излязат млади таланти от четири танцови формации, които ще представят богатството и красотата на българския фолклор.

В концертната програма ще участват Детски танцов състав „Мераклийчета“ при Народно читалище „Христо Ботев – 1897“, Детско-юношески танцов състав „Бисерче“ при Военен клуб, Детски фолклорен ансамбъл „Българче“ при Основно училище „Христо Ботев“ и Народно читалище „Хаджи Димитър – 1937“, както и Младежки танцов ансамбъл „Браво“ при Народно читалище „Хаджи Димитър – 1937“.

Със своите изпълнения младите танцьори ще отдадат почит към делото на народните будители и ще покажат, че българските традиции, фолклор и духовност продължават да живеят и да се предават на следващите поколения.

Община Сливен кани жителите и гостите на града да споделят празничната вечер и да подкрепят младите изпълнители.

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