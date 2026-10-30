КАК СЕ ПИШЕ „ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ“ НА КИТАЙСКИ ЕЗИК

30.10.2026 15:34 , Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")

Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" | България | преди около 1 час | 86

На 27 октомври в залата на СТЕМ центъра учениците на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ участваха в Ден на китайската култура под надслов „Ритъмът на туша, ароматът на чая“. Доброволката от Китайската народна република Уон Дзъмън – Мона, заедно със своята колежка Клер, която води занимания по китайски език и култура в град Ямбол, представиха пред нашите ученици класически черен чай „Киймун“ и зелен чай с жасмин. Момичетата проведоха практическо занимание по китайска калиграфия с четка и туш, като помогнаха на учениците да изпишат името на гимназията на китайски език.

Мона е в гимназията ни от началото на учебната година и води заниманията по китайски език и култура за учениците. Сърудничеството ни с Институт „Конфуций“ към Великотърновския университет води началото си от 2016 година, когато при нас пристигна първата доброволка. Присъствието на китайските момичета в хуманитарната ни общност помага на учениците да се докосват до традиционната китайска култура и да разширяват своя кръгозор. Плод на съвместната ни работа са електронните книги:

„Обича ме, не ме обича“, създадена от Ли Юнхан през 2021 година

https://read.bookcreator.com/FoUmnJxSaDNwk7fVENIeJGWsZj62/yEzO0X1cTKGQjKfXGsgZzw/LpHl3m1hQCenjlJj5CihLA

„Обади се, любов“, създадена през 2024 година от Сянчи Тиен

https://read.bookcreator.com/723MhKkJOxU90Btn4aKoDlvE8ZC2/jXgXqvq1T3ighBES6KQecQ/PMLFfN0dS--uXsC7ahQHaA

и „Поетични гласове“, създадена през 2025 година от Юен Фан

https://read.bookcreator.com/grDmRI8xvbaskQbyIHYpCRRek1e2/rPBA-JJ4T22G07NCbvag_Q/7LDxNwLmTeCbO2USnmbBLg