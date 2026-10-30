Сливен, кратки вечерни новини, 30.10.2026 г., петък

30.10.2026 16:05 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 2 часа | 0

Досегашният сутрешен прием на кардиолога д-р Ажда Хасанова в кабинет 216 ч. от 9 до 12 часа без сряда е допълнен с постоянен следобеден график от 14 до 16 ч. в кабинет 114 на МБАЛ „Хаджи Димитър“.

Сливен посрещна изложбата „150 години детски организации в България – история, уроци и бъдеще“, която е експонирана във фпайето на зала "Сливен".

Ученици от XI и XII клас на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен демонстрираха умения в програмирането и работата с изкуствен интелект по време на технологичното състезание P4G, организирано в рамките на Европейската седмица на програмирането (EU Code Week 2026).

22 възпитаници на Профилирана гимназия с преподаване на западни езици /ПГПЗЕ/ „Захарий Стоянов“ в Сливен получиха международно признатите сертификати DELE по испански език.

Районната избирателна комисия в 21-ви изборен район – Сливен отчита отлично представяне при организацията и обработването на изборните резултати от изборите за президент и вицепрезидент, проведени на 25 октомври 2026 г.

През ноември ще продължат ежемесечните учебни стрелби на Огневи комплекс „Батмиш“ край Сливен.

На 27 октомври 2026 г. – Учителите по физическо възпитание и спорт в община Сливен официално изтеглиха жребия за тазгодишното издание на Ученическите игри за учебната 2026/2027 година.