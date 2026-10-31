31.10.2026 08:36 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 28 минути | 3

По повод Деня на народните будители – 1 ноември, учениците от 1. клас, участници в групата за целодневна организация на учебния ден с учител Елена Котавова, се включиха в интересни и вдъхновяващи творчески дейности, посветени на българските просветители, книжовници и революционери.

С много старание, въображение и ентусиазъм малките ученици оцветяваха тематични рисунки, пресъздаващи българското знаме и книгата – символи на родолюбието, знанието и духовността.

Чрез своите творби децата показаха, че макар и в началото на своя образователен път, вече осъзнават колко е важно да пазим паметта за великите българи, да почитаме тяхното дело и да съхраняваме любовта към родината в сърцата си.

С тези малки, но изпълнени с послание творчески стъпки първокласниците доказаха, че българският дух се възпитава още от най-ранна възраст!

Честит Ден на народните будители! Нека помним и следваме заветите на онези, които със слово, знание и смелост са събуждали българския дух!