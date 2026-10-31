БУДИТЕЛСТВОТО Е ЖИВО, КОГАТО ПАЗИМ ЗНАНИЕТО, ЦЕНИМ ДУХОВНОСТТА И ПРЕДАВАМЕ ДОБРОТО НАТАТЪК!

31.10.2026 08:59 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 35

По повод Деня на народните будители в часовете по история учениците от прогимназиален и гимназиален етап, под ръководството на своя учител Велияна Добрева, се включиха в интересна и вдъхновяваща образователна игра, посветена на великите българи и тяхното дело.

Участниците бяха разделени на пет отбора, всеки със своя предизвикателна задача:

„Подреди историята“

„Свържи будителя с приноса“

„Сглоби посланието“

„Познай личността“

„Будителството днес“

Чрез екипна работа, знания, творчество и активно участие учениците си припомниха значими личности и осмислиха, че будителството не принадлежи само на миналото, а продължава да живее и днес.

ЗАЩОТО ДА БЪДЕШ БУДИТЕЛ ОЗНАЧАВА ДА НОСИШ ЗНАНИЕТО В СЪРЦЕТО СИ И ДА ВДЪХНОВЯВАШ ДРУГИТЕ!