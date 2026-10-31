БУДИТЕЛСТВОТО Е ЖИВО, КОГАТО ПАЗИМ ЗНАНИЕТО, ЦЕНИМ ДУХОВНОСТТА И ПРЕДАВАМЕ ДОБРОТО НАТАТЪК!

По повод Деня на народните будители в часовете по история учениците от прогимназиален и гимназиален етап, под ръководството на своя учител Велияна Добрева, се включиха в интересна и вдъхновяваща образователна игра, посветена на великите българи и тяхното дело.
Участниците бяха разделени на пет отбора, всеки със своя предизвикателна задача:
„Подреди историята“
„Свържи будителя с приноса“
„Сглоби посланието“
„Познай личността“
„Будителството днес“
Чрез екипна работа, знания, творчество и активно участие учениците си припомниха значими личности и осмислиха, че будителството не принадлежи само на миналото, а продължава да живее и днес.
ЗАЩОТО ДА БЪДЕШ БУДИТЕЛ ОЗНАЧАВА ДА НОСИШ ЗНАНИЕТО В СЪРЦЕТО СИ И ДА ВДЪХНОВЯВАШ ДРУГИТЕ!