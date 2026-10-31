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Група по интереси „С ум, сърце и ръце в математиката“

, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 67

Група по интереси

В навечерието на Деня на народните будители учениците от група „С ум, сърце и ръце в математиката“– II А клас се включиха в образователна дейност, която обедини математиката, родолюбивото възпитание и творчеството.

Чрез решаване на работен лист по математика второкласниците затвърдиха своите знания и умения, като едновременно с това си припомниха значимото дело на българските просветители и книжовници, допринесли за съхраняването на българския език, култура и национална идентичност.

С много ентусиазъм и любознателност децата преминаха през математическите предизвикателства, а след това подредиха пъзели с образите на народни будители.

С ум решаваме, със сърце помним, с ръце творим!

Така учениците от група „С ум, сърце и ръце в математиката“ отдадоха почит на българските будители и доказаха, че уважението към миналото и стремежът към знание вървят ръка за ръка.

Снимки

Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси

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