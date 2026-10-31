Група по интереси „С ум, сърце и ръце в математиката“

В навечерието на Деня на народните будители учениците от група „С ум, сърце и ръце в математиката“– II А клас се включиха в образователна дейност, която обедини математиката, родолюбивото възпитание и творчеството.
Чрез решаване на работен лист по математика второкласниците затвърдиха своите знания и умения, като едновременно с това си припомниха значимото дело на българските просветители и книжовници, допринесли за съхраняването на българския език, култура и национална идентичност.
С много ентусиазъм и любознателност децата преминаха през математическите предизвикателства, а след това подредиха пъзели с образите на народни будители.
С ум решаваме, със сърце помним, с ръце творим!
Така учениците от група „С ум, сърце и ръце в математиката“ отдадоха почит на българските будители и доказаха, че уважението към миналото и стремежът към знание вървят ръка за ръка.