Група по интереси „С ум, сърце и ръце в математиката“

31.10.2026 10:43 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 67

В навечерието на Деня на народните будители учениците от група „С ум, сърце и ръце в математиката“– II А клас се включиха в образователна дейност, която обедини математиката, родолюбивото възпитание и творчеството.

Чрез решаване на работен лист по математика второкласниците затвърдиха своите знания и умения, като едновременно с това си припомниха значимото дело на българските просветители и книжовници, допринесли за съхраняването на българския език, култура и национална идентичност.

С много ентусиазъм и любознателност децата преминаха през математическите предизвикателства, а след това подредиха пъзели с образите на народни будители.

С ум решаваме, със сърце помним, с ръце творим!

Така учениците от група „С ум, сърце и ръце в математиката“ отдадоха почит на българските будители и доказаха, че уважението към миналото и стремежът към знание вървят ръка за ръка.