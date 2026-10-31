Група по интереси

31.10.2026 10:57 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 72

В групата по интереси „Живата природа“ през тази учебна година участват ученици от VII клас. Включените теми и задачи са с практическа насоченост, което е и основната цел на клуба – да се развие траен интерес у децата към природните науки. Чрез разнообразни дейности на открито, като походи в планината, посещения на резервати, природни паркове, природонаучни музеи, центрове за защита на животните, ботаническа градина и ферма за щрауси, учениците се приобщават към каузата на природозащитата и здравословния начин на живот.

Паралелно с това дейностите на клуба включват провеждане на експерименти и наблюдения в училищния СТЕМ център по природни науки. Там е разположен и терариум с насекоми, за които учениците полагат ежедневни грижи.

Ето и пример за една от реализираните инициативи: след съботен поход в ПП „Сините камъни“, където седмокласниците наблюдаваха есенните багри на гората и редица цъфтящи растения, бяха взети водни проби от естествени източници, както и материали от кладенчов мъх и жабуняк. Впоследствие, в СТЕМ лабораторията се проведе планираното изследване. Под микроскоп учениците наблюдаваха нишките на жабуняка, както и листенцата и ризоидите на мъха. Изключителен интерес у тях предизвика откриването на голямо количество движещи се едноклетъчни организми във водните проби. В края на занятието учениците изработиха и рисунки на наблюдаваните микрообекти.