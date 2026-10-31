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Група по интереси "Живата природа" Ръководител: Ралица Василева

, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 72

Група по интереси

В групата по интереси „Живата природа“ през тази учебна година участват ученици от VII клас. Включените теми и задачи са с практическа насоченост, което е и основната цел на клуба – да се развие траен интерес у децата към природните науки. Чрез разнообразни дейности на открито, като походи в планината, посещения на резервати, природни паркове, природонаучни музеи, центрове за защита на животните, ботаническа градина и ферма за щрауси, учениците се приобщават към каузата на природозащитата и здравословния начин на живот.

Паралелно с това дейностите на клуба включват провеждане на експерименти и наблюдения в училищния СТЕМ център по природни науки. Там е разположен и терариум с насекоми, за които учениците полагат ежедневни грижи.

Ето и пример за една от реализираните инициативи: след съботен поход в ПП „Сините камъни“, където седмокласниците наблюдаваха есенните багри на гората и редица цъфтящи растения, бяха взети водни проби от естествени източници, както и материали от кладенчов мъх и жабуняк. Впоследствие, в СТЕМ лабораторията се проведе планираното изследване. Под микроскоп учениците наблюдаваха нишките на жабуняка, както и листенцата и ризоидите на мъха. Изключителен интерес у тях предизвика откриването на голямо количество движещи се едноклетъчни организми във водните проби. В края на занятието учениците изработиха и рисунки на наблюдаваните микрообекти.

Снимки

Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси
Група по интереси

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