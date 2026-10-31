ДА СЪБУДИШ ДУХА, ДА ЗАПАЛИШ ИСКРАТА НА ЗНАНИЕТО!

31.10.2026 13:51 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 70

С много любопитство, ентусиазъм и вдъхновение учениците от 3. клас, под ръководството на своя учител г-жа Таня Чотова, отбелязаха 1 ноември – Деня на народните будители – празник, който ни връща към корените, напомня ни за силата на българския дух и ни прекланя пред делото на онези велики личности, съхранили през вековете родната просвета, книжнина и култура.

В навечерието на празника третокласниците се впуснаха във вълнуващо пътешествие из историята на България. Чрез интересни и образователни дейности те откриха любопитни факти за живота и делото на бележити народни будители. Всеки ученик самостоятелно избра своя вдъхновяваща личност, потърси информация за нея и с вълнение сподели наученото със своите съученици. Старание, любознателност и неподправен ентусиазъм изпълниха класната стая, а всяко представяне беше още една малка крачка към опознаването на богатото ни историческо наследство.

Особено вълнуващ момент от заниманията беше творческата дейност „Моят съвременен будител“. Чрез специално подготвени работни листи децата се замислиха кои са хората в днешния свят, които ги вдъхновяват, насърчават ги да мечтаят, учат ги на доброта и им показват с личния си пример пътя към доброто. Те откриха, че будителството не е само част от миналото – то е живо и днес! То се крие в думите и делата на всеки човек, който подава ръка, споделя знание, вдъхва смелост и запалва искрата на любознателността в детските сърца.

Чрез тези дейности учениците не просто обогатиха знанията си за българските просветители, книжовници и революционери, но и се докоснаха до непреходните ценности, които те са ни завещали – родолюбие, духовност, просвета, смелост и неугасващ стремеж към знание.

Защото будителството няма възраст и не принадлежи само на историята! То започва с една любопитна детска мисъл, с една добра постъпка, с едно вдъхновяващо слово… И продължава всеки път, когато някой запали светлината на знанието в друго сърце!