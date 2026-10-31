Седмица, посветена на народните будители

31.10.2026 15:54 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 54

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, учениците от групите за целодневна организация на учебния ден от трети клас отбелязаха празника с поредица от разнообразни образователни и творчески дейности.

В рамките на седмицата всеки клас представи различна изява. Учениците работиха по интересни проекти, изработиха карти и тематични табла, гледаха презентации и изпълниха песни, посветени на българските народни будители.

Индивидуалната и екипната работа им даде възможност да проявят творчество, инициативност и сътрудничество

С много ентусиазъм и родолюбие третокласниците доказаха, че паметта за будителите е жива и че техният завет продължава да вдъхновява младите поколения.