31.10.2026 16:08 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 41 минути | 39

Учениците от VI А, Б, В, и Г клас взеха активно участие в три иновативни интерактивни занятия, организирани в рамките на българо-швейцарската програма за сътрудничество „Профилактика и укрепване на здравето“.

През месец октомври 2026 г. на фокус бяха поставени дейности в направленията "Лична хигиена", "Здравословно хранене" и "Психично здраве". По време на часовете шестокласниците се включиха в разискването на практически казуси, в ролеви игри и дискусии, насочени към изграждане на трайни знания и умения за учене и поддържане на работоспособността, разшириха знанията си за безопасен избор на храни и напитки, научиха повече за развиване на силните си личностни страни и изграждане на положителна самооценка.

Обратната връзка от учениците е преимуществено положителна. Шестокласниците приемат темите и активностите за близки и лично значими, като в индивидуалните анкетни карти преобладават препоръките подобни дискусии и занимания да бъдат продължени.