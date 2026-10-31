31.10.2026 16:29 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 20 минути | 0

През месец октомври учениците от пети клас участваха в дейности, посветени на три важни теми от Швейцарско-българската програма "Профилактика и укрепване на здравето". В часа на класа бяха разгледани темите "Лична хигиена" и "Психично здраве". Чрез беседи, интерактивни игри и практически задачи петокласниците затвърдиха знанията си за значението на добрата лична хигиена, ежедневните здравословни навици и предпазването от заболявания. По темата за психичното здраве учениците се запознаха с начините за разпознаване и изразяване на емоциите, справянето със стреса и значението на приятелството, взаимното уважение и подкрепата. В часа по физическо възпитание и спорт бе представена темата "Редовното движение и спорт – ключови за добро здраве. С помощта на разнообразни двигателни игри и упражнения учениците откриха ползите от физическата активност за укрепването на организма, доброто настроение и концентрацията. Инициативите преминаха с интерес и активно участие, като насърчиха петокласниците да бъдат по-отговорни към своето физическо и психично здраве и да превърнат здравословния начин на живот в част от ежедневието си.