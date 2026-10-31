Сливен, кратки вечерни новини, 31.10.2026 г., събота

31.10.2026 16:18 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 39 минути | 113

Възможностите за популяризиране на изкуството в дигиталното пространство ще бъдат представени по време на семинар в Сливен на 4 ноември (сряда) от 17:30 до 19:00 часа в галерия „Май“.

Фолклорни състави от Сливен и региона се включиха снощи в протестно хоро срещу отбелязването на американския празник Хелоуин днес.

През ноември ще продължат ежемесечните учебни стрелби на Огневи комплекс „Батмиш“ край Сливен, стрелбите са планирани от 2 до 30 ноември.

Концерт на фолклорни колективи по повод 1 ноември – Ден на народните будители ще се състои на втори ноември от 18:00 часа в зала "Сливен".

Художествено-документална изложба „Будители от Сливенския край“ ще бъде открита на 2 ноември в Регионална библиотека "Сава Доброплодни".

Тържествено събрание по повод 110 години от Каймакчаланската епопея ще се състои на 19 ноември от 16:00 часа в залата на Военния клуб в Сливен.

Сливенският симфоничен оркестър ще представи на 19 ноември от 18:30 часа в зала "Сливен" концерт "Сюрприз" под диригентството на Стефан Симов и солистите Михаил Живков – кларинет и Маркус Беер – басет хорн.