ЗА ВАС, БУДИТЕЛИ НАРОДНИ!

31.10.2026 18:21 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 66

По случай Деня на народните будители учениците от група за целодневна организация на учебния ден – 2. клас, с учител Пламена Кирова, отбелязаха празника с вдъхновяващи творчески дейности, посветени на българската история, просвета и духовност.

С много вдъхновение, старание и творчески ентусиазъм малките ученици оцветиха и подготвиха изображения на бележити български будители, създадоха кратки текстове, посветени на техния живот и дело, и изработиха красиви мастилници от хартия.

Всяка детска творба се превърна в малък поклон пред онези достойни българи, които със силата на словото, знанието и просветата са разпалвали искрата на духовността, съхранявали са българския език и са предавали през поколенията любовта към родината.

Защото будителството не принадлежи само на миналото – то живее във всяко любознателно детско сърце, във всяка прочетена книга, в стремежа към знание и в добрите дела!

Да помним делото им, да пазим заветите им и да възпитаваме в децата си дух на родолюбие и стремеж към знание!

Поклон пред народните будители!