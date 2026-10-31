С ПОКЛОН ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ БУДИТЕЛИ!

31.10.2026 18:41 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 66

С чувство на гордост и признателност към българското историческо и духовно наследство учениците от групата за целодневна организация на учебния ден – 4. клас, с учител Здравка Монева, създадоха тематично табло, посветено на великите личности, оставили незаличима следа в историята на България.

С много старание, ентусиазъм и родолюбие четвъртокласниците вложиха в своята творба уважението си към книжовниците, просветителите и революционерите, които със слово, знание и смелост са пробуждали съзнанието на народа и са отстоявали правото му на просвета и свобода.

Тяхното дело е безценен завет, който ни напомня колко важни са знанието, духовността и обичта към родината. А създаденото от децата табло е не просто училищна творба, а израз на признателност към онези, които са ни завещали силата да бъдем горди българи.

Нека не забравяме, че всеки от нас може да бъде будител – чрез знанието, добрите дела и стремежа да остави нещо стойностно след себе си!

Да пазим паметта, да съхраняваме българския дух и да предаваме родолюбието на следващите поколения!

Честит Ден на народните будители!