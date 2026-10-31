ТЕ ЗАПАЛИХА ИСКРАТА, НИЕ ПАЗИМ ПЛАМЪКА!

31.10.2026 20:58 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 33 минути | 43

По повод Деня на народните будители учениците от III клас, включени в група за целодневна организация на учебния ден с учител Мария Монева, посветиха заниманията си на бележитите личности, допринесли за съхраняването на българския език, култура и национално самосъзнание.

Децата изработиха тематично табло, представящо живота и делото на българските просветители, книжовници и революционери. Всеки от тях остави своя принос в общата творческа работа, с която учениците изразиха уважението си към хората, съхранили през вековете българския дух.

След това третокласниците се впуснаха в предизвикателството да решават интересни ребуси, в които бяха скрити имената на народни будители. Чрез наблюдателност, логическо мислене и знания те откриваха загадките и си припомняха делото на велики българи.

Чрез тези занимания учениците не само обогатиха знанията си за българската история, но и осъзнаха колко важно е да пазим паметта за хората, посветили живота си на просвещението и свободата на България.

Поклон пред делото на народните будители – техният завет продължава да живее в поколенията!