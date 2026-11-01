Поздравление

01.11.2026 08:55 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 52

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН,

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, КУЛТУРНИ И ПРОСВЕТНИ ДЕЙЦИ,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Най-сърдечно Ви поздравявам с 1 ноември – Деня на народните будители!

Това е един от най-светлите български празници, на който прекланяме глава пред паметта и делото на десетките книжовници, просветители и борци за национално освобождение, които съхраниха вярата, езика и самосъзнанието ни в най-тъмните времена от нашата история.

Наш дълг е да помним славното минало, но и да предаваме този пламък на следващите поколения.

Днешните будители сте вие – нашите учители, писатели, читалищни дейци, творци и хора на паметта и словото.

На този празничен ден пожелавам на всички Вас здраве и вдъхновение във Вашето ежедневно дело! Нека светлината на знанието винаги озарява пътя ни и ни води напред като общност!

Поздравявам и жителите на град Котел с празника на града!

Честит празник!

МИХАИЛ КАШЕРОВ

Областен управител на област Сливен