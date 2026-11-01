Поздравление

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, КУЛТУРНИ И ПРОСВЕТНИ ДЕЙЦИ,
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
Най-сърдечно Ви поздравявам с 1 ноември – Деня на народните будители!
Това е един от най-светлите български празници, на който прекланяме глава пред паметта и делото на десетките книжовници, просветители и борци за национално освобождение, които съхраниха вярата, езика и самосъзнанието ни в най-тъмните времена от нашата история.
Наш дълг е да помним славното минало, но и да предаваме този пламък на следващите поколения.
Днешните будители сте вие – нашите учители, писатели, читалищни дейци, творци и хора на паметта и словото.
На този празничен ден пожелавам на всички Вас здраве и вдъхновение във Вашето ежедневно дело! Нека светлината на знанието винаги озарява пътя ни и ни води напред като общност!
Поздравявам и жителите на град Котел с празника на града!
Честит празник!
МИХАИЛ КАШЕРОВ
Областен управител на област Сливен