Първокласниците – малки будители на знанието

01.11.2026 10:13 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 62

По повод 1 ноември – Деня на народните будители, учениците от първи клас от ОУ "Елисавета Багряна" се включиха в инициативи, посветени на светлия празник на българския дух, просвета и знание.

С много вълнение и любопитство малките ученици се потопиха в атмосферата на отминалите времена, като се снимаха с перо и мастилница – символи на старото българско училище и на стремежа към знание.

Сръчните детски ръце изработиха тематични книгоразделители и специални значки. За себе си децата избраха отличието „Малък будител“, а за ръководството и учителите подготвиха почетни значки с надпис „Будител на знанието“ – мил жест на признателност към хората, които всеки ден запалват искрата на знанието в детските сърца.

Честит Ден на народните будители!