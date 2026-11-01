Честит Ден на народните будители!

01.11.2026 10:31 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 61

По повод Деня на народните будители учениците от всички паралелки на първи клас на ЦОУД посветиха цяла седмица на поредица от интересни и вдъхновяващи дейности, посветени на българските просветители, книжовници и революционери.

С много ентусиазъм и любопитство децата се включиха в разнообразни инициативи – пяха патриотични песни, участваха във викторини и дискусии, рецитираха стихотворения, свързани с България и нейните будители. С творчество и въображение те изразиха своето отношение към празника и чрез красиви рисунки.

Кулминацията на седмицата беше специален жест към всички първокласници – учениците от първи клас получиха значки с надпис „Малък будител“ – символ на уважението към знанието, родното слово и стремежа към откривателство.

Чрез тези дейности децата не само се докоснаха до делото на народните будители, но и направиха своите първи стъпки към осъзнаването на значението на знанието, духовността и българските традиции.

Защото всеки голям път към знанието започва с малка крачка, а всеки малък ученик може да носи в себе си духа на един будител!