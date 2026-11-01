Сливен, кратки вечерни новини, 01.11.2026 г., неделя

Семейство е настанено за преглед и лечение в болница в Сливен след пътнотранспортно произшествие край местността „Петолъчката“.
Областният управител на Сливен Михаил Кашеров отправи поздрав към жителите на областта по повод 1 ноември – Деня на народните будители.
Избирателната активност в област Сливен към 11:00 часа е 4,81%.
Кметът на Сливен Стефан Радев отправи поздрав по повод Деня на народните будители – 1 ноември.
Вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент в област Сливен започна нормално.
Председателят на Общинския съвет в Сливен Димитър Митев отправи поздрав към жителите на общината по повод 1 ноември – Деня на народните будители.
Сливенският митрополит Арсений възглави света литургия днес в катедралния храм „Св. вмчк Димитрий Солунски“ в град Сливен, по време на богослужението дякон Димитър Фърчанов бе ръкоположен за свещеник.