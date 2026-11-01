Сливен, кратки вечерни новини, 01.11.2026 г., неделя

01.11.2026 16:06 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 28 минути | 140

Семейство е настанено за преглед и лечение в болница в Сливен след пътнотранспортно произшествие край местността „Петолъчката“.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров отправи поздрав към жителите на областта по повод 1 ноември – Деня на народните будители.

Избирателната активност в област Сливен към 11:00 часа е 4,81%.

Кметът на Сливен Стефан Радев отправи поздрав по повод Деня на народните будители – 1 ноември.

Вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент в област Сливен започна нормално.

Председателят на Общинския съвет в Сливен Димитър Митев отправи поздрав към жителите на общината по повод 1 ноември – Деня на народните будители.

Сливенският митрополит Арсений възглави света литургия днес в катедралния храм „Св. вмчк Димитрий Солунски“ в град Сливен, по време на богослужението дякон Димитър Фърчанов бе ръкоположен за свещеник.