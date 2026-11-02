Козарево отбелязва Архангеловден с театър, концерт и празнична литургия

02.11.2026 09:24 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 31 минути | 39

Село Козарево ще отбележи своя празник и Архангеловден с тридневна програма от 6 до 8 ноември 2026 г.

Празничните прояви започват на 6 ноември от 18:00 часа в НЧ „Развитие 1928“ с постановката „Вавилонци“ по Ст. Стратиев. Спектакълът ще бъде представен от театралния колектив при НЧ „Светлина 1872“ – с. Кортен, с режисьор Иван Иванов.

На 7 ноември от 18:00 часа в читалището ще се състои празничен концерт с участието на Деси Добрева.

Кулминацията на честванията ще бъде на 8 ноември, Архангеловден, в храм „Св. Архангел Михаил“. Програмата започва в 7:45 часа с утреня, а от 8:45 часа ще бъде отслужено петохлебие. Божествената света литургия е от 9:00 часа, водосветът от 10:30 часа, а в 10:45 часа ще бъде осветен курбан.

Празничната програма съчетава културни прояви и църковни ритуали и ще събере жители и гости на Козарево за празника на селото.