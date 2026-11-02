02.11.2026 09:29 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 25 минути | 41

В Котел беше открита Шестата национална ученическа конференция „Да драснем кибрита на въстанието…!“ (Христо Ботев – поетът, революционерът, войводата). Форумът се провежда на 30 и 31 октомври в Центъра за подкрепа за личностно развитие и е под научното ръководство на проф. Пламен Митев.

Откриването започна с художествена програма на ученици от СУ „Георги Стойков Раковски“. Айлин Алиева от 12. „в“ клас представи монолог на Райна Княгиня, а Мейрем Мустафова рецитира стихотворението „На Ботев“ от Недялко Йорданов. Двете изпълнения са подготвени от Славка Докова. В програмата се включиха и третокласници с рецитал на „Тих бял Дунав“, подготвени от Донка Йочева.

В рамките на пет работни сесии в конферентната зала на училището ще бъдат представени над 40 ученически разработки под формата на презентации и филми. Те са посветени на националноосвободителните борби, живота и делото на Христо Ботев и ключови събития от българската история.

Тазгодишното издание е посветено на 150 години от избухването на Априлското въстание и 150 години от гибелта на Христо Ботев.

В конференцията участват близо 100 души, сред които около 70 ученици от Котел, Бяла Слатина, Сливен, Кърджали, Пазарджик, София, Пирдоп, Враца, Русе, Разград, Варна, Плевен, Попово, Шумен, Казанлък и Перник.

Началото на инициативата е поставено през 2017 г. с конференция, посветена на 150 години от гибелта на Георги Стойков Раковски. В следващите издания учениците разглеждат теми, свързани с Раковски, Априлското въстание, Васил Левски, Българското възраждане и Гюргевския революционен комитет.

Организатор на форума е СУ „Георги Стойков Раковски“ – Котел, в партньорство с Регионалното управление на образованието – Сливен и Община Котел.