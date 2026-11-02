Котел отбеляза Деня на народните будители с поредица от инициативи

02.11.2026 09:37 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 18 минути | 0

На 1 ноември Котел отбеляза Деня на народните будители и празника на града с различни инициативи, посветени на българските просветители, книжовници и революционери.

Тази година традиционното общоградско честване не се проведе в обичайния си формат заради балотажа на президентските избори. Въпреки това празничният ден беше отбелязан с прояви както в навечерието на 1 ноември, така и в самия ден.

Кметът на община Котел Коста Каранашев отправи поздрав към жителите и положи венец и цветя пред паметника на Георги Стойков Раковски и пред саркофага му в Пантеона. Цветя поднесоха още общински съветници, ученици от клуб „Млад възрожденец“ при СУ „Георги Ст. Раковски“, граждани и гости на града.

С празнично послание се включиха и децата от кръжока по художествено слово към ЦПЛР – Котел, които представиха видео рецитала „Будителите живеят в нас“.

В навечерието на празника 16 ученици от творческото обединение „Дарования“ при Общинска библиотека „Петър Матеев“ получиха комплекти с портрети и информация за бележити български възрожденци.

Поредица от инициативи организираха и учениците от СУ „Георги Ст. Раковски“. Третокласници представиха символична среща между миналото и настоящето чрез образите на Георги Стойков Раковски и д-р Петър Берон, а петокласници се включиха с презентация, рецитал и образователната игра „Познай кой е будителят“.

В училището беше оформено и „Дърво на будителите“ с ликовете на съвременни учители, а спортни турнири допълниха програмата.

Празникът беше отбелязан и от читалища, детски градини и учебни заведения в други населени места от община Котел.

Макар и без традиционното общоградско тържество, инициативите отново насочиха вниманието към делото на народните будители и значението на съхраняването на историческата и духовната памет.