02.11.2026 09:42 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 14 минути | 0

На 1 ноември Нова Загора отбеляза Деня на народните будители с поклонение пред паметника на Стоян Омарчевски и поднасяне на венци и цветя в знак на признателност към българските книжовници, просветители, революционери и духовници.

Почит към делото на будителите отдадоха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и представители на общинската администрация, председателят на Общинския съвет Константин Тачев, общински съветници и представители на институции.

Мястото на церемонията има особена символика за града. Стоян Омарчевски е роден в Новозагорския край и името му остава трайно свързано с утвърждаването на Деня на народните будители. Паметникът му в Нова Загора беше открит през миналата година като знак на признателност към неговото дело.

По време на честването беше отдадена почит както на историческите личности, допринесли за развитието на българската просвета, култура и национално самосъзнание, така и на съвременните учители, творци и общественици, които продължават да работят за съхраняването на духовните ценности.

С отбелязването на 1 ноември Нова Загора отново насочи вниманието към значението на образованието, паметта и приемствеността между поколенията.