Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 01.11.2026 г.

01.11.2026 09:47 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 ден | 42

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 30.10.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 01.11.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: Притежание и употреба на наркотични вещества са установили полицейски служители от участък „Запад“ към РУ-Сливен. На 31 октомври патрулен екип, извършват обход в малките населени места, е спрял за проверка лек автомобил „Фиат“, управляван от мъж на 41 години от град Сливен. Той е предал кутийка, съдържаща бяло кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Пробата за употреба на упойващи вещества, извършена на място от екип на сектор „Пътна полиция“, е показала положителен резултат. Мъжът е задържан за 24 часа. Автомобилът е иззет. По случая са образувани две досъдебни производства.

Котел: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от РУ-Котел. На 30 октомври около 21,00 часа на ул. „Иглика“ в град Котел е предприета проверка на група мъже. След като виждат полицейските служители, единият от тях изхвърля на земята кутия от цигари. При огледа се установява, че кутията съдържа суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. Мъжът е на 45 години, криминално проявен, от същото населено място. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

За дните от 30 октомври до 1 ноември на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.