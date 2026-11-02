Седмицата в ЕП: 2 – 8 ноември 2026 г.

02.11.2026 09:51 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 час | 92

Заседания на парламентарни комисии, политически групи, Брюксел

Емисии на CO2 от автомобили. Комисията на ЕП по околна среда, климат и безопасност на храните (ENVI) ще гласува преразгледани стандарти за емисиите на CO2 от нови леки и лекотоварни автомобили. Очаква се евродепутатите да предложат целеви намаления на емисиите, стимули за някои електрически превозни средства, използването на нисковъглеродна стомана, произведена в ЕС, както и актуализирани изисквания за етикетиране на превозните средства. (сряда)

На живо: заседание на ENVI, сряда, 4 ноември, 10:00 ч. българско време

По-екологични корпоративни автомобилни паркове. Комисиите на ЕП по околна среда (ENVI) и транспорт (TRAN) ще приемат позицията си относно начина, по който ЕС следва да ускори навлизането на превозни средства с нулеви и ниски емисии в корпоративните автомобилни паркове, включително чрез конкретни национални планове и целенасочена финансова подкрепа за екологично чисти превозни средства, произведени в ЕС. (сряда)

На живо: заседание на ENVI / TRAN, сряда, 4 ноември, 16:00 ч. българско време

Електрически автомобили и опростени правила. Членовете на ЕП от комисиите по околна среда (ENVI), транспорт (TRAN) и вътрешен пазар (IMCO) ще гласуват предложения за опростено и по-рационално законодателство, уреждащо автомобилната промишленост на ЕС, с акцент върху улесняването на развитието на пазара на малки и ефективни електрически превозни средства и рационализирането на сложните изисквания и процедури за технически изпитания. (сряда)

На живо: заседание на ENVI / TRAN / IMCO, сряда, 4 ноември, 15:30 ч. българско време

Химикали, използвани за производство на незаконни наркотици. Евродепутатите от комисиите по международна търговия (INTA) и граждански свободи (LIBE) ще гласуват нови правила на ЕС, чиято цел е да се попречи на престъпни групи да се възползват от пропуските в контрола на химикалите, използвани за производство на незаконни наркотици, като се насочат към т. нар. „дизайнерски прекурсори“, разработени за избягване на ограниченията. Очаква се евродепутатите да изискат по-строги проверки на онлайн търговските платформи и по-бързи действия срещу новоидентифицираните вещества. (сряда)

На живо: заседание на INTA / LIBE, сряда, 4 ноември, 10:45 ч. българско време

Бъдещи фондове на ЕС за управление на границите, вътрешната сигурност и миграцията. Членовете на комисията на ЕП по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) ще гласуват позицията си по програмите на ЕС за периода 2028—2034 г., които подкрепят Шенгенското пространство, управлението на границите, визовата политика, вътрешната сигурност, убежището и миграцията. Очаква се евродепутатите да поискат достатъчно средства и по-голяма гъвкавост, за да може ЕС да отговори на нарастващите предизвикателства. (сряда)

На живо: заседание на LIBE, сряда, 4 ноември, 14:30 ч. българско време

Пакет „Разширяване“. Комисарят по разширяването Марта Кос ще представи пред комисията на ЕП по външни работи (AFET) оценката за 2026 г. на напредъка, постигнат от девет страни кандидатки и една потенциална страна кандидатка за присъединяване към ЕС. (сряда)

На живо: заседание на AFET, сряда, 4 ноември, 14:00 ч. българско време

Седмица на равенството между половете. Европейският парламент ще направи преглед на постиженията и ще набележи нови мерки за утвърждаване на правата на момичетата и жените и за гарантиране на равенството между половете. Особено внимание ще бъде отделено на жените лидери по време на събитие на тема „Оформяне на промяната и вдъхновяване на следващото поколение лидери“, където ще участва председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. (от вторник до петък)

На живо: седмична програма на заседанията на парламентарните комисии

Програма на председателя на ЕП. Във вторник председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще се срещне с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Същия ден тя ще направи обръщение по време на събитие посветено на Европейската седмица на равенството между половете. В сряда Р. Мецола ще направи обръщение по време на събитие на мрежата на жените лидери.

Пълен списък на заседанията на парламентарните комисии може да бъде намерен тук.