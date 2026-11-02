Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 02.11.2026 г.

02.11.2026 10:09 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 63

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 01.11.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 02.11.2026

ОДМВР-Сливен

Котел: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от участък „Градец“ към РУ-Котел. На 1 ноември, около 20,20 часа, са извършени проверки на двама жители на село Градец. В тях са намерени и иззети опаковки, съдържащи суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. Двамата са задържани за 24 часа. Образувани са две досъдебни производства.

Сливен: Служители на РУ-Сливен работят по два сигнала за взломни кражби от вендинг автомати за кафе. Заявленията са подадени в края на миналата седмица за разбити автомати за топли напитки в град Сливен. Нанесените щети са в процес на установяване. Образувани са досъдебни производства.

На 1 ноември, около 13,41 часа, в РУ-Сливен е получен сигнал за пътно произшествие в района на км. 231 на път І-7. По първоначални данни 41-годишен водач на лек автомобил „Хюндай“, движещ се в посока от град Котел към кръстовище „Петолъчка“, губи управление над автомобила и катастрофира извън пътното платно. В автомобила са пътували четири лица, отведени са в МБАЛ- „Д-р Ив. Селимински“ в град Сливен за преглед и оказване на медицинска помощ. Едно от лицата е оставено за лечение без опасност за живота. Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 8 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидирани 2 пожара, без да причинят материални щети. Оказана е техническа помощ при 5 от сигналите.

На 02.11.2026 г., в 04,43 часа, в РС ПБЗН – Котел е получен сигнал за пожар в ел. табло към сграда на ул. „Бенчева“ в град Котел. Произшествието е ликвидирано от един екип. Пострадали няма. Спасена е сградата. Причината за пожара е късо съединение.