Мащабна кампания за кръводаряване в Сливен - през целия месец ноември

02.11.2026 11:04 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди 26 минути | 41

По повод Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, който се отбелязва всяка трета неделя от месец ноември, в Сливен се организира кампания по кръводаряване. Мотото е „Заедно за по-безопасни пътища". В нея участват Отделението по Трансфузионна хематология към МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен”, Областният съвет на БЧК, Центърът по спешна медицинска помощ, Районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението” и ОД на МВР - сектор “Пътна полиция”.

Кампанията се провежда от 1 до 30 ноември. Всеки, който има желание да дари кръв, нека да заповяда всеки работен ден от 8 до 14 на територията на Кръвен център, който се намира в ДКЦ 2, етаж 1. На всички, които ще се включат в кампанията предварително благодарим! Повече подробности за процедурата по кръводаряване може да откриете на сайта на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен”, сектор “Кръводаряване” - https://mbal-sliven.com/kravodaryavane.

Началото на инициативата за Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия е поставено през 1995 г. от Европейската федерация на жертвите при пътнотранспортни произшествия. Много бързо добива глобална популярност и през 2005 г. е обявен с резолюция на ООН за Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП.

Пътнотранспортните произшествия остават една от водещите причини за смърт и тежки травми в световен мащаб. “Да пазим живота – своя и на другите на пътя! Да бъдем внимателни! Да бъдем отговорни! Всеки избор на пътя – скорост, внимание, колан, сигнал, толерантност – може да запази нечий живот. Животът е с предимство. Заедно за по-безопасни пътища и прекратяване на войната по тях, война с размери на пандемия с опустошително травматично, психично и икономическо въздействие” - за това призоват участниците в кампанията.

Зад всяка статистика стои човешка история. През изминалите 9 месеца на 2026 г. регистрираните ПТП на територията, която обслужва Центърът за спешна медицинска помощ в Сливен, са 173. Броят на пострадалите е 195. Загинали са 6 човека.